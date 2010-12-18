Онлайн-приложение для управления заявками

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок163 просмотра

Задачу прикрепил к письму.

просьба сразу указывать оценку по сроку и бюджету

14 лет назад
fedorovalexey
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров