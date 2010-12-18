1. Способы доставки например: 1.Доставка Почтой России (заказным письмом) 2.Мажор Экспресс (Оплата стоимости за доставку происходит при получении, курьеру) ...
Онлайн-приложение для управления заявками
Задачу прикрепил к письму.
просьба сразу указывать оценку по сроку и бюджету
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Сделать система заказов.Завершен14 лет назад
И так имеется сайт на wordpress, на этом сайте присутствуют видеоролики, которые пользователи постоянно качают, нужно написать скрипт чтобы пользователь мог скачивать ролик только после просмотра рекламы, т.е. при нажатии на ссылку скачать ему предлогалось ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно написать три SQL запроса для mycql 5.0.32. Задание в xls, дамп в txt. P.S. Ищу человека работающего с програмой PHPmaker, для написания и интеграции скриптов в Server ...Закрыт14 лет назад
- $100
Основная задача - автоматический импорт экселевских файлов на сайт, с индексацией цен - для опта и розницы. Сроки поджимают. Кто сможет помочь? Оплата - по результату на Вашем сервере.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
В наличии флеш и звук, написанный под нее. Необходимо свести все для размещения, во флеше поменять ссылку (второстепенно, но важно). Звук необходимо декодировать - уменьшить вес файла, но без особой потери качества. ...Завершен14 лет назад
- $100
Приватно для Сафонова КириллаЗавершен14 лет назад
- $50
Здраствуйте! Имеется проект www.prohand.ru/prohand_23.11.10/index.php У каждого участника имеется фотогалерея его работ. И каждый участник может грузить фотку любого формата, главное не более 7 мб. так вот это нормально, но если участник ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Внести изменения в админку сайта и пофиксить ряд багов согласно ТЗ.Завершен14 лет назад
Необходимо выполнить интеграцию приема платежей через банковские карты на сайт интернет магазина. интернет магазин работает на самописной cms. ждем ваших предложений по срокам и цене. опыт работы обязателен.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад