Свести флеш и звук

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок205 просмотров

В наличии флеш и звук, написанный под нее.

Необходимо свести все для размещения, во флеше поменять ссылку (второстепенно, но важно).

Звук необходимо декодировать - уменьшить вес файла, но без особой потери качества.

Все исходники в наличии.

Демо-вариант, как должно быть, имеется.

Образец флеш приложил, остальное при согласовании или выборе Исполнителем.

14 лет назад
Semper_2009
Дмитрий 
54 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

droniator
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отлично выполненная работа! Полное понимание происходящего и прекрасное владение инструментами! Мои самые добрые пожелания и благодарность за работу!
Дмитрий хороший человек и еще лучший заказчик :) Понятное ТЗ и мгновенная оплата! Одним словом рад был сотрудничеству и всегда готов к новым проектам :)

Заявки фрилансеров

droniator
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад