Модуль вывода баннеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки153 просмотра

Необходимо создать модуль посредством которого клиент смог бы выводить на главной странице банннеры, которые ему нужно. Подробнее в прикрепленной иллюстрации.

CMS - S.Builder или можно сделать независимую админку.

14 лет назад
Orris
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

aligarh
Тимур 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Работа была выполнена очень быстро, без вопросов и каких бы то ни было проблем на 100% в соответствие с ТЗ!
Все прошло хорошо, своевременная оплата согласно договоренности. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

aligarh
Тимур 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад