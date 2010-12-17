Нужен калькулятор на ajax для сайта под Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки126 просмотров

Требуется разработка калькулятора стоимости доставки товаров.

А также его последующее оформление (верстка) для придания красивого внешнего вида.

Основные требования:

1) реализация на ajax (без перезагрузки страницы)

2) внедрение админ-части в joomla в виде компонента

3) последующее верстка элементов дизайна калькулятора (дизайн мы сделаем, пришлем в PSD, надо будет только сверстать).

Техзадание прикреплено в XLS-файле. В нем основной алгоритм работы расписан, но свои мысли приветствуются.

Возможна предоплата для аккаунтов от 1 года с положительными отзывами.

AJAXJoomla
14 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

sanchescom
Александр 
54 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад
$70
2 дня
К сожалению, Александр бросил работу, не доведя ее до конца, хотя получил оплату за нее в полном объеме. Без уведомлений и объяснения причин. Просто пропал. Не могу рекомендовать данного исполнителя так же по причине невыдержанных сроков промежуточных этапов работ - вместо заявленных им же 2-х дней, делал предварительную работу больше 2 недель. Одним словом, всякое бывает в жизни, но так уважающий себя и клиента фрилансер не должен себя вести.

Заявки фрилансеров

sanchescom
Александр 
54 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад