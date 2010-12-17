Нужен калькулятор на ajax для сайта под Joomla

К сожалению, Александр бросил работу, не доведя ее до конца, хотя получил оплату за нее в полном объеме. Без уведомлений и объяснения причин. Просто пропал. Не могу рекомендовать данного исполнителя так же по причине невыдержанных сроков промежуточных этапов работ - вместо заявленных им же 2-х дней, делал предварительную работу больше 2 недель. Одним словом, всякое бывает в жизни, но так уважающий себя и клиента фрилансер не должен себя вести.