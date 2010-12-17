Пара задач по Magento 1.4.2.0

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок98 просмотров

1) Обновить Magento 1.3.2.4 до Magento 1.4.2.0 (при попытке обновить выдает ошибки, а так же paypal checkout и amazon checkout ломаются)

2) Небольшие проблемы с отчетами по продажам, нужно поправить.

3) Прицепить к Google Base

От вас - опыт работы с Magento + в заявке оставьте цену и сроки исполнения.

Оплата после выполнения через WMZ

Предложения скрыты.

Magento
14 лет назад
slf
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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