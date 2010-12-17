От клиента требуется что бы он торрент принимал через веб интерфейс, отдавал обратно список файлов из него, и соответственно начинал его качать в определенную папку. Вот сам интерфейс: http://dl.dropbox.com/u/1505690/ff/diz/ui/torrent.png (верстку предоставим) Так же нужно ...
Пара задач по Magento 1.4.2.0
1) Обновить Magento 1.3.2.4 до Magento 1.4.2.0 (при попытке обновить выдает ошибки, а так же paypal checkout и amazon checkout ломаются)
2) Небольшие проблемы с отчетами по продажам, нужно поправить.
3) Прицепить к Google Base
От вас - опыт работы с Magento + в заявке оставьте цену и сроки исполнения.
Оплата после выполнения через WMZ
Предложения скрыты.
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