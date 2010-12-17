Поправить парсер на python

Есть питон-скрипт который читает данные из одного файла и пишет в другой.

Из-за небольшого мусора в данных скрипт кое-что пропускает.

В него нужно добавить пару регжкспов которые будут править мусорные данные. Работы часа на 3.

Сделать нужно за сегодня.