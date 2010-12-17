Шаблон Black&White (http://demo.gavick.com/joomla15/oct2010/), cms Joomla Версия 1.5.22 Что нужно сделать? 1.Сделать верхнее меню с закругленными углами для всех браузеров (в Мозиле и Хроме работает, в остальных нет. 2.Сделать подложку названий боковых модулей ...
Приватно для Бабанский Дмитрий (disabler)
Доработка по Virtuemart
Надо сделать так:
Каждый товар ссылается на следующий товар в своей категории. Под следующим имеется ввиду товар, ID которого следует за текущим (1 на 2, 2 на 3…). Если это последний товар в категории, то он ссылается на первый товар в своей категории.
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