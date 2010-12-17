Приватно для Бабанский Дмитрий (disabler)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка99 просмотров

Доработка по Virtuemart

Надо сделать так:

Каждый товар ссылается на следующий товар в своей категории. Под следующим имеется ввиду товар, ID которого следует за текущим (1 на 2, 2 на 3…). Если это последний товар в категории, то он ссылается на первый товар в своей категории.

14 лет назад
antvolt
Антон 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

disabler
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Сделано молниеносно и четко! спасибо! рекомендую!
Всем бы таких адекватных заказчиков! рекомендую :)

Заявки фрилансеров

disabler
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад