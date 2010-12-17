Приватно для Бабанский Дмитрий (disabler)

Доработка по Virtuemart

Надо сделать так:

Каждый товар ссылается на следующий товар в своей категории. Под следующим имеется ввиду товар, ID которого следует за текущим (1 на 2, 2 на 3…). Если это последний товар в категории, то он ссылается на первый товар в своей категории.