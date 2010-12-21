Коментарии к новостям ShopCMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки168 просмотров

Прикрутить комментарии к новостям ShopCMS

сайт www.effectstyle.com.ua

Требование: Оперативно и качественно!

14 лет назад
pokrovv
Покров 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

WebSchik
Денис 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$20
3 дня
Настойчив, упорный, исполнительный! Дорогу молодым!
Порядочный человек, предоставил вовремя всё что мне было необходимо. Очень приятно работать!

Заявки фрилансеров

WebSchik
Денис 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
14 лет назад