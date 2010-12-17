Нужно добавить блики, свечение на стартовую страницу. Почему желателен gif а не flesh из-за того, что ipad и ifone не видят флеш. Можно и зафлешить если при открытии этой страницы в ...
Портировать FF расширение под другие браузеры
Здравствуйте.
Необходимо расширение FireFox портировать под следующие браузеры:
1. Opera 11
2. Google Chrome
3. Safari
Ссылка на расширение: bit.ly/ee7CTI
- Если есть возможность (т.е. если браузер позволяет) должна создаваться кнопка на панели инструментов либо на другой панели.
- Если есть возможность, щелчок правой кнопкой мыши должен показывать меню, а щелчок левой кнопкой – открывать страницу.
Желательно не использовать решение в виде подключения скриптов на странице.
Важно!
Прошу в заявку отправлять в следующей форме
1. Браузер – время реализации – цена
2. Ваш опыт, с указанием ссылок на расширения
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