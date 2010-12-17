Портировать FF расширение под другие браузеры

Здравствуйте.

Необходимо расширение FireFox портировать под следующие браузеры:

1. Opera 11

2. Google Chrome

3. Safari

Ссылка на расширение: bit.ly/ee7CTI

- Если есть возможность (т.е. если браузер позволяет) должна создаваться кнопка на панели инструментов либо на другой панели.

- Если есть возможность, щелчок правой кнопкой мыши должен показывать меню, а щелчок левой кнопкой – открывать страницу.

Желательно не использовать решение в виде подключения скриптов на странице.

Важно!

Прошу в заявку отправлять в следующей форме

1. Браузер – время реализации – цена

2. Ваш опыт, с указанием ссылок на расширения