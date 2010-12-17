Загифить или зафлешить стартовую страницу

Нужно добавить блики, свечение на стартовую страницу. Почему желателен gif а не flesh из-за того, что ipad и ifone не видят флеш.

Можно и зафлешить если при открытии этой страницы в ipad и ifone не будет теряться стартовая страница(черное пятно), а будет просто ститическая страница.

исходник в psd имеется.

Укажите сроки и цену.