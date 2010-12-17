Нужен парсер для кинопоиска. На основе ДЛЕ.. такие уже существуют но уж слишком тяжелые, давят на систему. На основе тех парсеров что уже были написаны для ДЛЕ, я бы хотел бы парсер но только ...
Загифить или зафлешить стартовую страницу
Нужно добавить блики, свечение на стартовую страницу. Почему желателен gif а не flesh из-за того, что ipad и ifone не видят флеш.
Можно и зафлешить если при открытии этой страницы в ipad и ifone не будет теряться стартовая страница(черное пятно), а будет просто ститическая страница.
исходник в psd имеется.
Укажите сроки и цену.
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