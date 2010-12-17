Загифить или зафлешить стартовую страницу

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Закрыт8 заявок213 просмотров

Нужно добавить блики, свечение на стартовую страницу. Почему желателен gif а не flesh из-за того, что ipad и ifone не видят флеш.

Можно и зафлешить если при открытии этой страницы в ipad и ifone не будет теряться стартовая страница(черное пятно), а будет просто ститическая страница.

исходник в psd имеется.

Укажите сроки и цену.

14 лет назад
Aset_Aday
47 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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