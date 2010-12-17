Необходимо спрограммить сайт, на котором юзер мог бы сделать из обычной фотографии HDR.

HDR - это изображение с высоким динамическим диапазоном:

Очень часто на фотографиях сложно добиться проработки всех деталей: что-нибудь обязательно выпадет. Например, если делать акцент на передний план - засветится небо, если выделять небо - то потеряем передний план (он будет слишком темным). Поэтому, чтобы ничего не терять, делаются несколько снимков и объединяются в "полноценный" кадр. Эта техника и называется HDR.

Этот эффект можно сделать в фотошопе: Загрузить фотографию, принудительно изменить экспозицию: сначала вверх, потом вниз

сделать блюр, склеить три фотографии в единую HDR при помощи фильтра

Надо спрограммить такой сайт, чтобы пользователи загружали свои обычные фотографии а получали на выходе HDR.