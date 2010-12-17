Виджет скайп и аськи с моими картинками

Нужен скрипт виджетов аськи и скайпа, под свои картинки в сети или не в сети.

Т.е. если в "сети, занят, нет на месте, скрытый" - отображается моя картинка "в сети"

если "не в сети" - отображается моя картинка "не в сети"

В аське, при клике на картинку - "постучать в аську"

В скайпе - "позвонить на скайп".

Просьба указывать цену вопроса.