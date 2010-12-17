Требуется создать форму опроса на AJAX

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки143 просмотра

Требуется создать форму опроса посетителей сайта на основе группы динамического меню, подгружаемое в зависимости от выбора предыдущего на AJAX. Данные берутся из CSV файла.

AJAX
14 лет назад
davrahov
Дмитрий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров