Настроить скрипт проверки VIN кода (joomla)

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На работающем сайте нужно установить и настроить скрипт проверки VIN кода автомобилей и дополнительно подключить приём SMS-платежей (желательно smscoin)

Joomla
14 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

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