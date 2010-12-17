Скриншот сайта средствами php

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Закрыт3 заявки181 просмотр

Есть база с урлами сайтов. Необходим скрипт, который сделает и сохранит на локале скрин - шоты главных страниц сайтов в базе - реализуема ли в данном случае задача и какое серверное ПО (linux) / другие особенности для нее потребуется ?

За какой срок и какая стоимость реализации функции ?

Спасибо.

LinuxPHP
14 лет назад
allmoskow
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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