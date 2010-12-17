Сделать на сайте на PHP Nuke 7,9 авторизацию через вконтакте "Виджет для авторизаци"
Скриншот сайта средствами php
Есть база с урлами сайтов. Необходим скрипт, который сделает и сохранит на локале скрин - шоты главных страниц сайтов в базе - реализуема ли в данном случае задача и какое серверное ПО (linux) / другие особенности для нее потребуется ?
За какой срок и какая стоимость реализации функции ?
Спасибо.
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