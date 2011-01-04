Сделать на сайте на PHP Nuke 7,9 авторизацию через вконтакте "Виджет для авторизаци"
Требуется срочный bugfixing сайта на SocialEngine4
Платформа SocialEngine 4.0.5
1) самый большой баг это то что некоторые регистрации не проходят, т.е. информация пользователей не сохраняется. Дополнительно: нужно добавить функцию чтобы при заполнении формы сохранялась информация, т.е. если человек случайно закрыл/обновил страничку, то при 2ой попытке регистрации часть информации должна быть уже введена/сохранена с предыдущей сессии.
2) не показываются все друзья когда делаешь тэги на фотке (только часть)
3) нужно мигрировать видео со старого видео плагина на новый
4) Видео енкодится не всегда.
5) когда тыкаешь log out, а потом sign up, то иногда он автоматически заходит в предыдущий акк.
6) когда делаешь upload альбомов, идет пост на facebook: Ivan has uploaded photos to www.site.com/{*album
name*}, при этом имя альбома так и отображается со звездочками, вместо правильного названия альбома.
7) Мета тэги – на каждой страничке используются те же Мета тэги что и на домашней страничке. Т.е. не могу задать Мета тэг динамично, т.е. Ivan Petrov’s profile page to be able to place Ivan Petrov’s MySiteName profile page (Имя Ivan Petrov должно браться автоматически с профайла страницы)
8) Выпадающий список для типов страниц должен отображаться в алфавитном порядке.
9) Иногда выскакивает ошибка "Stack overflow error at line 9", но это случается только иногда. Нужно устранить.
Предпочтения будет отдаваться людям с опытом работы с SocialEngine 4. Только врать не надо, я проверю.
Оплата после фикса через WMZ
Выбранный исполнитель
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