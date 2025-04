Составить mysql запрос под Wordpress

Имеется следующий запрос для радномного получения 10 постов.

$q = "SELECT ID, post_title, post_content,post_excerpt, post_date, comment_count FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type = 'post' AND ID != $post->ID ORDER BY RAND() 10";

Как, используя ID категории, которая нас интересует, преобразовать этот запрос, чтобы получать посты только из определенной категории? Уже понял, что это как то можно сделать с помощью JOIN wp_term_relationships, но в Mysql я не спец.

Помогите составить запрос

p.s. мне нужно именно такое решение, loop не подходит