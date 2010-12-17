Привязка верстки к админке

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок137 просмотров

Нужно привязать простые странички к админке и настроить поиск , сделать такой как тут http://www.vexcom.ru/electronics/

14 лет назад
npo-info
Victor 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров