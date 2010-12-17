Требуется сделать флэш-игру, в которой игрок сможет утыкивать иголками персонаж, изображенный в виде вуду фигурки. Все должно быть анимировано, должна выступать кровь и тд.
Привязка верстки к админке
Нужно привязать простые странички к админке и настроить поиск , сделать такой как тут http://www.vexcom.ru/electronics/
Заявки фрилансеров
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