Авторизация через вконтакте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки222 просмотра

Сделать на сайте на PHP Nuke 7,9 авторизацию через вконтакте "Виджет для авторизаци"

PHP
14 лет назад
i_dmitriy
Дмитрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров