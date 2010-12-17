Покер проект (клиент/сервер)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки167 просмотров

Клиент должен быть выполнен в виде флеш приложения (FlexSDK)

А управляющий сервер на php

Требуется опытный программист умеющий хорошо писать в php, и флексе с отличными знаниями php.

Подробное тз покажу непосредственно в ICQ.

PHP
14 лет назад
pokermaniac
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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