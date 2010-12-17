Сделать на сайте на PHP Nuke 7,9 авторизацию через вконтакте "Виджет для авторизаци"
Доработка сайта на Битриксе
Нужно выполнить доработки проекта, а именно: настроить несколько инфоблоков, настроить один дизайн-шаблон, настроить группы пользователей и права доступа, настроить тестирование (из комп.обучение, ред. Эксперт), протестировать проект. ICQ#: 578-354-440
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