Доработка сайта на Битриксе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно выполнить доработки проекта, а именно: настроить несколько инфоблоков, настроить один дизайн-шаблон, настроить группы пользователей и права доступа, настроить тестирование (из комп.обучение, ред. Эксперт), протестировать проект. ICQ#: 578-354-440

14 лет назад
webworkshopLTD
Артем 
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров