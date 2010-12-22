Сделать на сайте обратную связь

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$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок222 просмотра

И по мелочам еще поправить дизайн, срочно кто свободен сегодня

14 лет назад
izsibiri
Алекс 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexPa
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$40
1 день
Отлично справился с задачей, отнесся очень внимательно и аккуратно и в результате был получен нужный результат...., рекомендую.
Сотрудничество прошло успешно!

Заявки фрилансеров

AlexPa
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад