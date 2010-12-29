Скрипт вывода данных на сайтах WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки201 просмотр

Есть сеть сайтов на движке Wordpress. Необходимо реализовать небольшой скрипт, который бы помог структурировать размещение и вывод данных на этих сайтах.

Суть ТЗ: В исходный код шаблона, используемого на WP вставляется код для вывода различных данных (текст, ссылки и т.д.). В админке скрипта показываются сайты, которые имеют данный установленный код. Для каждого сайта показывается кол-во страниц, доступных для размещения и вывода необходимых данных из админки скрипта. В админке скрипта для каждого сайта (для определенной страницы) есть возможность вставить необходимый текст или ссылку и задать ее вывод.

При заинтересованности вышлю более детальное ТЗ.

Скрипт не сложный, потому заранее благодарен за адекватные цены.

WordPress
14 лет назад
bek03
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

first_man
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$120
3 дня
Дмитрий проявил себя, как ответственный и профессиональный исполнитель, который грамотно подходит к выполнению задания, максимально вникая в суть задания и сам процесс, а также дополняя его своими идеями по усовершенствованию. Также Дмитрий оказался приятен в общении, с таким человеком вести общие дела - одно удовольствие. С поставленной задачей Дмитрий справился в максимально сжатые сроки, дополнив скрипт своими идеями. Рекомендую Шевченко Дмитрия, как приятного в общении, опытного и ответственного исполнителя. Желаю Дмитрию удачи во всех его последующих делах!
Отличный заказчик, надеюсь на сотрудничество в будущем. Четко поставленные задачи (до деталей), быстрое взаимодействие в процессе работы, приятный в общении человек, ну и быстрая оплата за сделанное задание - все говорит в пользу Андрея.

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first_man
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад