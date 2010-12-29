Скрипт вывода данных на сайтах WordPress

Есть сеть сайтов на движке Wordpress. Необходимо реализовать небольшой скрипт, который бы помог структурировать размещение и вывод данных на этих сайтах.

Суть ТЗ: В исходный код шаблона, используемого на WP вставляется код для вывода различных данных (текст, ссылки и т.д.). В админке скрипта показываются сайты, которые имеют данный установленный код. Для каждого сайта показывается кол-во страниц, доступных для размещения и вывода необходимых данных из админки скрипта. В админке скрипта для каждого сайта (для определенной страницы) есть возможность вставить необходимый текст или ссылку и задать ее вывод.

При заинтересованности вышлю более детальное ТЗ.

Скрипт не сложный, потому заранее благодарен за адекватные цены.