first_man

Дмитрий first_man

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Dev. Python(Django,LFS),Yii,PHP,Perl,JS - (ОР 4). Admin. Linux (ОР 5).

Основное направление работы программирование на Python: кроссплатформенное прикладное (с использованием графического интерфейса и без) и web-разработка на фреймворке Django, +специализированная cms к нему Django-LFS (магазин). Также в приоритете Yii (PHP).

Опыт работы с разными Linux с 2005 года: настройка программ, установка программ из открытого кода, написание шелл-скриптов для автоматизации рутинной работы.

Четыре года опыта работы с Python, PHP, Perl, JS на сайтах с движками: Django, Yii, Kohana, MediaWiki, Gallery2, PHPBB3, WordPress.

Написал несколько десятков скриптов:

- парсеры контента: книги, статьи, новости, изображения, видео;

- для автоматического размещения сообщений на сайтах: vk.com, twitter.com, connect.ua и других (в том числе и с распознаванием капчи, но с низким процентом распознаваний);

- для автоматической обработки текста (удаление опасных символов и эксплоитов, генерация ключевых слов к тексту);

- обработка изображений с помощью GD, ImageMagic, NetBpm: конвертация, водяные знаки, уменьшение ширины и высоты анимированных гифов с сохранением анимации и с уменьшением размера файла (используется несколько специализированных программ);

- админки для сайтов ;

- прасеры-демоны прокси-серверов находящихся в открытом доступе, web-прокси и узлов Tor - для закрытия доступа к сайту от злоумышленников;

- разное другое, как для расширения функциональности сайтов (галереи/каталоги контента), так и для упрощения работы с ними.

Отзывы заказчиков

favorit
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Написать универсальный индексатор сайтов
HTMLPython
Отличный исполнитель. Предлагал улучшение скрипта по ходу работы которые я не учел изначально в ТЗ.
Рекомендую.
Ответный отзыв
MEHOVIK
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Настроить сайт на Media Wiki
Отличный специалист, грамотный, основательный подход к работе, отличное знание VediaWiki.
Рекомендую
Ответный отзыв
lexameta
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Cайт на питоне Django/LFS. Приватно для first_man
DjangoPython
Проблем при работе с Дмитрием не было. Все задачи четко понимает и быстро выполняет. В сроки пока укладывается. В целом, не дорого. Многие питонщики просят больше за такие же задачи. Это проверено. Удачи! Новых клиентов и интересных проектов. Буду и дальше обращаться к Диме.
Рекомендую
Ответный отзыв
bek03
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$335
10 баллов
13 лет назад
Сайт на Yii. Приватно для first_man.
Yii
Не в первый раз обращаюсь к Дмитрию за исполнением задания под свои нужды. Ранее Дмитрий создал систему, а теперь понадобился её функциональный апгрейд. Все, что оговаривилось в ТЗ было успешно выполнено и даже сверх того. Многие моменты Дмитрий реализовал более качественно и рационально, чем они были описаны в ТЗ. Как всегда остался доволен работой Дмитрия, в очередной раз убеждаясь, что Дмитрий - профессиональный программист и знает свое дело на все 10 баллов. Всем рекомендую пользоваться услугами Дмитрия, особенно тем, кто ценит идеальное сочетание "цена/качество". Желаю Дмитрию успехов в его делах, сам еще на раз буду обращаться к Дмитрию.
Уже второй раз работаю с Андреем, на этот раз более сложное задание, большая оплата и большая ответственность. К сожалению у меня через одновременное выполнение нескольких заданий были проблемы со сроками и нервами на исходе, но Андрей отнесся с пониманием, за что от меня отдельная благодарность. Оплата также в полном объеме и без задержек. Спасибо и желаю успехов в работе!
Ответный отзыв
jmalik
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$275
8 баллов
13 лет назад
Разработка движка галереи на Yii
Yii
Работал, все сделано как надо. единственный минус это время задержал
Рекомендую
Ответный отзыв
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Веб-программирование
17 отзывов
от $1
от 1 дня
#243
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1 отзыв
от $1
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от $1
от 1 дня
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от $1
от 1 дня
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