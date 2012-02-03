Dev. Python(Django,LFS),Yii,PHP,Perl,JS - (ОР 4). Admin. Linux (ОР 5).

Основное направление работы программирование на Python: кроссплатформенное прикладное (с использованием графического интерфейса и без) и web-разработка на фреймворке Django, +специализированная cms к нему Django-LFS (магазин). Также в приоритете Yii (PHP).

Опыт работы с разными Linux с 2005 года: настройка программ, установка программ из открытого кода, написание шелл-скриптов для автоматизации рутинной работы.

Четыре года опыта работы с Python, PHP, Perl, JS на сайтах с движками: Django, Yii, Kohana, MediaWiki, Gallery2, PHPBB3, WordPress.

Написал несколько десятков скриптов:

- парсеры контента: книги, статьи, новости, изображения, видео;

- для автоматического размещения сообщений на сайтах: vk.com, twitter.com, connect.ua и других (в том числе и с распознаванием капчи, но с низким процентом распознаваний);

- для автоматической обработки текста (удаление опасных символов и эксплоитов, генерация ключевых слов к тексту);

- обработка изображений с помощью GD, ImageMagic, NetBpm: конвертация, водяные знаки, уменьшение ширины и высоты анимированных гифов с сохранением анимации и с уменьшением размера файла (используется несколько специализированных программ);

- админки для сайтов ;

- прасеры-демоны прокси-серверов находящихся в открытом доступе, web-прокси и узлов Tor - для закрытия доступа к сайту от злоумышленников;

- разное другое, как для расширения функциональности сайтов (галереи/каталоги контента), так и для упрощения работы с ними.