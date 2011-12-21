Разработка скрипта на python

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки216 просмотров

Требуется выполнить

1. Программная часть

2. Минимальный веб интерфейс

3. Тестирование скрипта

Python
14 лет назад
prostors
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

first_man
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$300
10 дней
Работа выполнена отлично!
Благодарен Вам за интересную работу, детальное тз и своевременную оплату. Желаю успехов!

Заявки фрилансеров

first_man
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад