Сайт на Joomla на основе доработанного шаблона

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок175 просмотров

Здравствуйте уважаемые web-лансеры.

Мне необходимо сделать сайт на основе шаблона Yootheme Pure (c доработками по дизайну - они есть) + подключить модули новостных слайдеров

( вот эти: http://tools.gavick.com/newshowpro.html)

Предпочитаю общаться по Skype: igorspin

Joomla
14 лет назад
igorspin
Игорь 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$150
2 дня
Отлично
Спасибо за интересный проект, всегда на связи и всегда можно все согласовать и прийти к компромиссному решению. Сотрудничеством доволен, буду рад новым проектам!

Заявки фрилансеров

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад