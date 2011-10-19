Работа с социальными сетями

Задание:

на странице 4 кнопки - [вконтакте], [фэйсбук], [твиттер], [гугл+] - при нажатии происходит авторизация через социальные сети, т.е. пользователь разрешает доступ к своей учетке и в нашу базу складывается весь доступный по open api профиль - только текстовая информация.

Мы задаем формат базы данных (таблица - user_id, vk_profile, fb_profile, tw_profile, g_profile (сериализованный массив))- с вас php скрипт, hml и js, которые выполняет необходимые действия. После чего профиль кладется в базу (таблицу), и вывести на страницу.

До разрешения собирать открытую информацию пользователя и также класть в базу.