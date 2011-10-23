Wordpress постраничная навигация + поправить футер

1) На сайте постраничная навигация осуществляется с помощью плагина «wp-pagenavi», необходимо сделать так, чтобы навигация на страницах сайта осуществлялась без участия плагина, например как описано тут:

http://dimox.name/wordpress-pagination-without-a-plugin/

2) Навигация работает правильно только в разделах «категорий» сайта, на главной странице сайта навигация отображает смену страниц, в строке пути сайта изменяется адрес ../page2, ../page3 и т.д., но смена страницы с контентом не происходит - это необходимо поправить. (возможно отключение wp-pagenavi поправит эту проблему, в общем что то с php где то не верно)

3) В футере на страницах записей выводятся tags(метки страниц в данном случае) в блоке “Метки”, необходимо чтобы этот блок присутствовал в футере не только на страницах записей, но и при переходе на другие страницы сайта по навигации с главной страницы.

4) На страницах сайта, которые созданы как «категории» футер обрезается по краям, проблема со стилями какая то, необходимо это исправить.