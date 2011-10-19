Сложный импорт для Virtuemart

Нужно сделать импорт цен для товаров интернет-магазина на Virtuemart

Это не просто установить компоненту!!!!

Нужен программист с опытом.

Подробности в аську 423-117-008

П.С. Большая просьба не пишите те кто вчера начала программировать, у нас нету времени на эксперименты!!!

icq 423117008