Сложный импорт для Virtuemart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка113 просмотров

Нужно сделать импорт цен для товаров интернет-магазина на Virtuemart

Это не просто установить компоненту!!!!

Нужен программист с опытом.

Подробности в аську 423-117-008

П.С. Большая просьба не пишите те кто вчера начала программировать, у нас нету времени на эксперименты!!!

icq 423117008

14 лет назад
vpromo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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