mini-kotly .com.ua в шапке с права - при разных разрешениях по разному-но чаще всего последняя цифра секунд съезжает вниз- нужно поправить. указывайте пожалуйста стоимость и сроки
Внесение изменений в код сайта
1.В разделе «Каталог» первый абзац текста после заголовка «Модная детская одежда оптом» необходимо отобразить над изображениями каталогов (то есть создать дополнительную форму редактирвоания), а весь остальной текст, присутствующий на странице, оставить под изображениями каталогов.
2. Отредактировать отображение товаров в разделе «Каталог» в соответствии со следующими замечаниями(см. приложения):
2.1.При отображении единичного товара:
2.1.1. В заголовки с названием Артикула необходимо сделать возможность добавления текстовой информации (помимо чисел). Артикул мы будем указывать справа в столбце с информацией. В названии артикула не будет.
2.1.2. Убрать изображение звездочки «*» из поля «Цена».
2.1.3. В описании товара отобразить следующую информацию(порядок сохранить):
-Артикул (Пример: «Артикул: 011250»
-Размер
-Рост
-Цвета
-Состав
3.2. При нахождении пользователя в Каталоге продукции (где отображена серия товаров):
3.2.1. Вместо артикул товара отображать наименование товара. Наименование товара может быть длиной 60 символов (то есть в 3 строчки текста).
4.1 Переделать карту сайта:
4.1.1. В карте сайта должен отображаться каталог товаров (ссылка на каждый товар). При это на странице не должно быть более 200 ссылок. Если ссылок на странице более 200, то появляется постраничная навигация, и остальные позиции каталога отображаются на второй – третьей странице.
5. Сменить пароль доступа к ПУ сйта.
По функционалу ПУ:
Если предусмотрено функционалом то:
1. Изменить порядок отображения сезонов каталога: первой картинкой сверху отобразить картинку каталога «Зима-осень 2011», а второй «Весна-Лето».
3. Настроить e-mail получателя для писем обратной связи.
4. Скрыть товары летней коллекции на время (не удаляя товары).
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