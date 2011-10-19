Внесение изменений в код сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки183 просмотра

1.В разделе «Каталог» первый абзац текста после заголовка «Модная детская одежда оптом» необходимо отобразить над изображениями каталогов (то есть создать дополнительную форму редактирвоания), а весь остальной текст, присутствующий на странице, оставить под изображениями каталогов.

2. Отредактировать отображение товаров в разделе «Каталог» в соответствии со следующими замечаниями(см. приложения):

2.1.При отображении единичного товара:

2.1.1. В заголовки с названием Артикула необходимо сделать возможность добавления текстовой информации (помимо чисел). Артикул мы будем указывать справа в столбце с информацией. В названии артикула не будет.

2.1.2. Убрать изображение звездочки «*» из поля «Цена».

2.1.3. В описании товара отобразить следующую информацию(порядок сохранить):

-Артикул (Пример: «Артикул: 011250»

-Размер

-Рост

-Цвета

-Состав

3.2. При нахождении пользователя в Каталоге продукции (где отображена серия товаров):

3.2.1. Вместо артикул товара отображать наименование товара. Наименование товара может быть длиной 60 символов (то есть в 3 строчки текста).

4.1 Переделать карту сайта:

4.1.1. В карте сайта должен отображаться каталог товаров (ссылка на каждый товар). При это на странице не должно быть более 200 ссылок. Если ссылок на странице более 200, то появляется постраничная навигация, и остальные позиции каталога отображаются на второй – третьей странице.

5. Сменить пароль доступа к ПУ сйта.

По функционалу ПУ:

Если предусмотрено функционалом то:

1. Изменить порядок отображения сезонов каталога: первой картинкой сверху отобразить картинку каталога «Зима-осень 2011», а второй «Весна-Лето».

3. Настроить e-mail получателя для писем обратной связи.

4. Скрыть товары летней коллекции на время (не удаляя товары).

14 лет назад
HBB2
32 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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