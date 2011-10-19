mini-kotly .com.ua в шапке с права - при разных разрешениях по разному-но чаще всего последняя цифра секунд съезжает вниз- нужно поправить. указывайте пожалуйста стоимость и сроки
Сайт на Битрикс
Коллеги, просьба отнестись к оценке серьезно и оперативно.
Работать буду напрямую с программистом. Если программист является одним из собственников веб-студии, тоже подходит.
Краткое описание проекта здесь, во вложенном архиве есть шаблон коммерческого предложения с подробным перечнем работ. Вам необходимо внести свои комментарии и проставить стоимости.
Функционал:
- копия функционала сайта erickson.ru:
– много текстовой информации
– расписание тренингов со связью с преподами, типами тренингов, партнерами.
– регистрация на тренинги (будет изменена)
– контактные формы и всякие мелочи.
- дополнительный функционал:
– покупка тренинга через сайт для разных групп пользователей
– автоматическое формирование договора
– рассылка писем по списку студентов
– блок анализа
– рабочие столы сотрудников и т.д.
Что потребуется:
- переверстка дизайна (сетка остается такой же, меняется лишь изображение кнопочек, фончики)
- переверстка страницы с расписанием – нужно принципиально другое решение по расположению информации, чтобы удобно было.
- программинг всего сайта
Мне нужно понимать порядок цен отдельно на копию функционала, отдельно на новый функционал.
Во вложении:
1. Коммерческое предложение с подробным функционалом. Проставляйте цены и комментарии.
2. Схема бизнес-процесса по новому функционалу.
3. Примеры табличек, на основе которых необходимо будет сделать инфоблоки.
Связывайтесь со мной как можно быстрее. Можно писать на [email protected]
Заявки фрилансеров
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