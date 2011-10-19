Сайт на Битрикс

Коллеги, просьба отнестись к оценке серьезно и оперативно.

Работать буду напрямую с программистом. Если программист является одним из собственников веб-студии, тоже подходит.

Краткое описание проекта здесь, во вложенном архиве есть шаблон коммерческого предложения с подробным перечнем работ. Вам необходимо внести свои комментарии и проставить стоимости.

Функционал:

- копия функционала сайта erickson.ru:

– много текстовой информации

– расписание тренингов со связью с преподами, типами тренингов, партнерами.

– регистрация на тренинги (будет изменена)

– контактные формы и всякие мелочи.

- дополнительный функционал:

– покупка тренинга через сайт для разных групп пользователей

– автоматическое формирование договора

– рассылка писем по списку студентов

– блок анализа

– рабочие столы сотрудников и т.д.

Что потребуется:

- переверстка дизайна (сетка остается такой же, меняется лишь изображение кнопочек, фончики)

- переверстка страницы с расписанием – нужно принципиально другое решение по расположению информации, чтобы удобно было.

- программинг всего сайта

Мне нужно понимать порядок цен отдельно на копию функционала, отдельно на новый функционал.

Во вложении:

1. Коммерческое предложение с подробным функционалом. Проставляйте цены и комментарии.

2. Схема бизнес-процесса по новому функционалу.

3. Примеры табличек, на основе которых необходимо будет сделать инфоблоки.

Связывайтесь со мной как можно быстрее. Можно писать на [email protected]