Локализация (перевод) wordpress тем

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок187 просмотров

Требуется адаптировать премиум темы (http://www.wpzoom.com/) под отечественного пользователя:

1. перевести

2. убрать ссылки на буржуйские социальные сервисы непопулярные у нас

Тем много, но они все одного производителя (т.е. однотипные) и скорее всего большую часть работы можно автоматизировать применив замену по шаблону по всех папкам.

PS что бы оценить объем работы - можете скачать с их сайта бесплатную тему

WordPress
14 лет назад
vzeufd
Максим 
39 лет
20 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров