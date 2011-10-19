Локализация (перевод) wordpress тем

Требуется адаптировать премиум темы (http://www.wpzoom.com/) под отечественного пользователя:

1. перевести

2. убрать ссылки на буржуйские социальные сервисы непопулярные у нас

Тем много, но они все одного производителя (т.е. однотипные) и скорее всего большую часть работы можно автоматизировать применив замену по шаблону по всех папкам.

PS что бы оценить объем работы - можете скачать с их сайта бесплатную тему