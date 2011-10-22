Настроить RSS поток для Яндекс.Новости.

Добрый день, есть сайт "theg oodl ife.ru" (без пробелов). Он работает на Вордпресс. Для него нужно настроить RSS поток для экспорта новостей в Яндекс.Новости. Файл в XML. Пробовал плагин - не работает.

Пишите цены, сроки.

Спасибо!