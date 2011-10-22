Макеты сверстаны в html+css, требуется интеграция в DLE 9.4 Макеты и подробности в личку... Бюджет не высокий, цены просьба не ломить.
Настроить RSS поток для Яндекс.Новости.
Добрый день, есть сайт "theg oodl ife.ru" (без пробелов). Он работает на Вордпресс. Для него нужно настроить RSS поток для экспорта новостей в Яндекс.Новости. Файл в XML. Пробовал плагин - не работает.
Пишите цены, сроки.
Спасибо!
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