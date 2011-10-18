Создание конструктора для сайта

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Закрыт1 заявка245 просмотров

Добрый день!

Требуется создать конструктор и привязать его к шаблонному сайта на joomla .

Тематика, идея, функционал конструктора можно посмотреть на сайте образце http://www.tshirtprint.co.uk/

Прикрепляю Тз по-скольку алгоритм подачи информации будет немного отличаться.

Жду Ваши заявки цены и сроки.Спасибо!.

Joomla
14 лет назад
AJIkaIIone
Проектов 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов

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