Необходимо разработать шаблоны двух страниц (см. приложение) сверстать и прикрутить дизайн. Сразу предусмотреть двуязычность. Требования: MVC Все картинки для дизайна будут нарезаны в нужных размерах. Если работа будет выполненна качественно и ...
Сверстать шаблон joomla 1.5
Здравствуйте, требуется сверстать шаблон для cms joomla 1.5 по эскизам, макеты во вложении.
Срок: до пятницы.
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