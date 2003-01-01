Система допуска к просчету индекса (php/mysql)

итак есть алгоритм просчета биржегого индекса на пхп/mysql

в базе 3 таблицы

а) настройки индекса

б) данные по продажам

ц) индексы

и скрипт по расчету

надо прикрутить удобный интерфейс работы с ним

Нужна система пользователей 2хуровневая.

а) обычные юзеры , одиночные

б) организационные

То есть в системе должно быть возможность юзеров прикреплять к группам, и группам ограничивать доступ к созданию новых индексов по истечении определенного срока, который задается юзерами из группы администрации

в своем кабинете юзеры должны

а) создать новый индекс (название , начало времени, конец времени(возможно ), интервал времени для просчета )

б) настроить индекс ... (тут через jquery надо сделать удобно, чтоб юзер мог добавить акции по которым идет расчет из возможных на время старта индекса акций. Потом когда выбрано и нажато добавить, скрипт идет в базу, в таблицу специальную, где указаны когда из биржы былы вычеркнуты те или иние акции , и выводит таблицу, для дополнительных настроек. А если точнее, юзеру выводиться

Акция Н12344 была вычеркнута из биржы 10.11.1999. Чем его заменить? >-СелектБокс--

ц) просмотр индекса

http://www.jqplot.com/ подойдет, на специальной странице доступной только ему просмотр индекса, и возможность экспортировать индекс в екзель

д) По ходу каждый месяц будет добовляться новые данные по продажам из биржы. Надо сделать так, что если какая то акция была администрацией вычеркнута из биржы. Те акции которые былы настроены чтоб былы просчитаны бесконечно(то есть без границы времени на окончание), должны промаркированы, и хозяева должны при входе увидеть сообщение что надо перенастроить индекс.

Управление Индексами

Удаление, Переименование Индексов,Редактирование имени..

Администрация должна иметь возможность управлять группами и подписками, и оплатами ....

Оплата/Продление подписки через paypal, или moneybookers...или другой на ваш выбор онлайн система оплаты