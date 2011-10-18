Идея такова, есть скрипт прикручен к ДЛЕ, суть в получении с почтовика писем и публикация на сайте. Он работает но иногда получаем чистый лист ( исходник нормальный) иногда битая кодировка, иногда режет половину макета ...
Необходимо сделать нестандратное меню на JS
Необходимо сделать не стандратное меню на JS
Какая цена и сроки ?
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