Необходимо сделать нестандратное меню на JS

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Закрыт3 заявки123 просмотра

Необходимо сделать не стандратное меню на JS

Какая цена и сроки ?

JavaScript
14 лет назад
Igor_K
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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