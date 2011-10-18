Drupal: добавить выпадающее поле "цвет" напр. цены

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки80 просмотров

Нужно в карточке товара добавить выпадающее поле "цвет" на против цены. Цвета берутся из свойств.

Также при выборе цвета нужно чтоб сменялась картинка у товара.

CMS drupal+ubercart.

Drupal
14 лет назад
RCarloss
Олег 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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