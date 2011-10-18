Сталийное время - время на погрузку/выгрузку теплохода, обговоренное условиями чартера Сталийное время расчитывается на основе нотиса о готовности стейтмента о фактах т.е. своего рода дневника (журнала) портовых операций, который пользователь будет вносить руками. ...
Нужно сверстать шаблон на Next Generation CMS
Создать шаблон на Next Generation CMS.
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