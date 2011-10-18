Здравствуйте. В архиве скрины дизайна, прототип части админки, касающийся основного функционала по добавлению и редактированию товаров и комментарии в доке. Верстка уже готова. Прототип как предложение по предпочтительной организации. Все предложения принимаются. ...
Доработки сайта на Joomla
Есть сайт на Joomla - магазин дисков и шин.
Почти сделан, остались некоторые доработки.
Перечень доработок в файлах.
Прошу сообщить стоимость и сроки.
На все вопросы отвечу в аське.
Заявки фрилансеров
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