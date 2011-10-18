Доработки сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

Есть сайт на Joomla - магазин дисков и шин.

http://monte-carlo.com.ua/

Почти сделан, остались некоторые доработки.

Перечень доработок в файлах.

Прошу сообщить стоимость и сроки.

На все вопросы отвечу в аське.

Joomla
14 лет назад
timden
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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