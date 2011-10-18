Калькулятор стоимости окон

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок206 просмотров

Нужно разработать калькулятор стоимости окон на JQuery. Пример: http://dws.kz/calc

jQuery
14 лет назад
LISSURY
47 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров