Серверное приложение/WEB

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок203 просмотра

Необходимо серверное приложение, отдающее по JSON информацию другим приложениям из хранящейся на сервере небольшой таблицы.

Информация в таблице меняется авторизовавшимся пользователем через простой веб интерфейс.

Сервер есть.

14 лет назад
vaconi
50 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад