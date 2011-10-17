Сайт работает на Danneo CMS. В CMS имеется возможность размещения баннеров на сайте. Клики по статичным графическим баннерам учитываются системой, а вот с Flash баннерами такое не проходит, т.к. при этом код баннера вводится ...
Серверное приложение/WEB
Необходимо серверное приложение, отдающее по JSON информацию другим приложениям из хранящейся на сервере небольшой таблицы.
Информация в таблице меняется авторизовавшимся пользователем через простой веб интерфейс.
Сервер есть.
Выбранный исполнитель
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