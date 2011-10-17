Сделать шаблон под Джумлу

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки170 просмотров

Есть рисунок как должно выглядеть, правда только в корелдроу (весит почти 60Мб, пример главной странички и остального)

Сделать шаблон под джумлу 1.5 или 1.79 (лучше универсальный)

Joomla
14 лет назад
MANz23
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13 лет назад

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