Приветствую всех. Перейду сразу к делу. Необходимо разработать, как сказано в название, веб-систему дневника для школьника. Проще говоря - нужно написать систему. Макеты и ТЗ есть. Все страницы продуманы, ...
Скрипт обновления сайтов на WordPress
Здравствуйте.
Есть хостинг с кучей сайтов на WP.
Нужен скрипт, который будет пробегать по всем указанным папкам и рекурсивно заменять файлы (обновлять старые на новые) и добавлять те, которых не хватает.
Как я вижу схему работы скрипта?
Есть папка на серваке, куда заливается новая версия WordPress. Далее иду на страничку скрипта и жму кнопку "Поехали!" - скрипт обходит нужные папки и производит манипуляции с файлами, тем самым обновляем кучу сайтов одним нажатием кнопки. Скрипт идет не по всем папкам, а только по тем, которые ему указаны, так как есть сайты на других CMS на этом же хостинге.
Если вы видите лучшее решение данного вопроса - предлагайте, обсудим.
Оплата только после тестирования скрипта.
В личку, на e-mail и в icq не пишите.
Все предложения оставляйте тут.
Спасибо.
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