Скрипт обновления сайтов на WordPress

Здравствуйте.

Есть хостинг с кучей сайтов на WP.

Нужен скрипт, который будет пробегать по всем указанным папкам и рекурсивно заменять файлы (обновлять старые на новые) и добавлять те, которых не хватает.

Как я вижу схему работы скрипта?

Есть папка на серваке, куда заливается новая версия WordPress. Далее иду на страничку скрипта и жму кнопку "Поехали!" - скрипт обходит нужные папки и производит манипуляции с файлами, тем самым обновляем кучу сайтов одним нажатием кнопки. Скрипт идет не по всем папкам, а только по тем, которые ему указаны, так как есть сайты на других CMS на этом же хостинге.

Если вы видите лучшее решение данного вопроса - предлагайте, обсудим.

Оплата только после тестирования скрипта.

В личку, на e-mail и в icq не пишите.

Все предложения оставляйте тут.

Спасибо.