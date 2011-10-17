Разработка системы дневника для школьников

Приветствую всех. Перейду сразу к делу.

Необходимо разработать, как сказано в название, веб-систему дневника для школьника. Проще говоря - нужно написать систему.

Макеты и ТЗ есть. Все страницы продуманы, и на макетах графически реализован весь необходимый мне функционал. Следовательно, нужно только всё это реализовать программисту.

Вкратце:

— Простой дизайн

— 4 группы пользователей со схожими функциями, некоторые из которых в некоторых случаях имеют более расширенные права, по сравнению с предыдущей группы.

Ниже прошу откликнуться фрилансеров, готовых взяться за разработку.

Всего доброго.