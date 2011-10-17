Переписать ActionScript в готовом приложении

Задача - переписать уже готовый скрипт в готовом флеш-приложении. Это морда сайта, на ней демонстрируются в четырех 4 окнах неправильной формы фотографии, которые берутся из xml. Сейчас все работает, за исключением того, что фотографии отображаются по неверному алгоритму. Нужно будет изменить алгоритм демонстрации фотографий.

Сделать так: Сперва во всех четырех окнах отображаются "заглушки" - цвета. Это уже нарисовано. Через 2 секунды начинает появляться фотография в одном окне, она появляется секунды 3 и висит секунды 2. После этого она начинает исчезать (3 секунды), а одновременно с этим появляется другая, в другом окне. Таким образом происходит смена фотографий во всех четырех окнах.

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