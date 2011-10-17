Сайт для MU Online сервера.

Доброго времени суток всем интересующемся!

Необходимо доработать уже существующий движок. Нужно добавить некоторые модули. Примеры необходимых модулей имеются. Так же необходимо переписать движок для работы с пхп 5.3.

Необходимые навыки: PHP, HTML, MSSQL, JavaScript, AJAX.

ТЗ после выбора исполнителя.

Желательно что бы исполнитель уже имел опыт работы в разработке сайтов для MU Online серверов. Если опыта нет, по ходу работы буду консультировать.