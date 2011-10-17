Требуется выполнить серию правок в интернет-магазине на вебасисте. Детали выбранному исполнителю.
Сайт для MU Online сервера.
Доброго времени суток всем интересующемся!
Необходимо доработать уже существующий движок. Нужно добавить некоторые модули. Примеры необходимых модулей имеются. Так же необходимо переписать движок для работы с пхп 5.3.
Необходимые навыки: PHP, HTML, MSSQL, JavaScript, AJAX.
ТЗ после выбора исполнителя.
Желательно что бы исполнитель уже имел опыт работы в разработке сайтов для MU Online серверов. Если опыта нет, по ходу работы буду консультировать.
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