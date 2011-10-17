Нужна настройка сервера и написание плагинов для серверов "Counter-Strike". Нужно настроить сервер, что бы игровые сервера по "Counter-Strike 1.6" генерировались автоматически на сервере. К примеру, игроки нажимают на сайте кнопку "Готов" и в чате ...
Скрипт для работы с соц. сетями
Нужна интеграция в первую очередь с вконтактом
Схема такая:
1) Пользователь жмет на кнопку
2) Появляется вконтактовское окошко, где он разрешает приложению доступ к своей личной инфе и списку друзей (стандартное)
3) Далее мне нужно три вещи (в виде переменных js):
- ид пользователя
- ссылка на уменьшенный аватар (который квадратный маленький)
- список ид всех друзей (желательно уже в формате json, можно просто массивом с понятной структурой)
если можно вытащить список интересов - их тоже, но необязательно
Такое же нужно по другим соц.сетям - fb, мой мир и т.д.
Если вы 100% сможете реализовать описанное хотя бы по одной из соц сетей - ваши реальные сроки и цены (не заоблачно). Оплата по факту яндекс-деньгами
Заявки фрилансеров
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