Скрипт для работы с соц. сетями

Нужна интеграция в первую очередь с вконтактом

Схема такая:

1) Пользователь жмет на кнопку

2) Появляется вконтактовское окошко, где он разрешает приложению доступ к своей личной инфе и списку друзей (стандартное)

3) Далее мне нужно три вещи (в виде переменных js):

- ид пользователя

- ссылка на уменьшенный аватар (который квадратный маленький)

- список ид всех друзей (желательно уже в формате json, можно просто массивом с понятной структурой)

если можно вытащить список интересов - их тоже, но необязательно

Такое же нужно по другим соц.сетям - fb, мой мир и т.д.

Если вы 100% сможете реализовать описанное хотя бы по одной из соц сетей - ваши реальные сроки и цены (не заоблачно). Оплата по факту яндекс-деньгами