PHP скрипт для работы с MySQL

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Завершен14 заявок258 просмотров

Приветствую!

Нужен простенький скрипт работы с базой MySQL

передача в базу данных (было б не плохо с паролем ) методом GET , запись , редактирование, поиск.

Можно предлагать любые бесплатные скрипты и т.д.

MySQLPHP
14 лет назад
wizi
45 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Kostroma
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена отлично, и очень быстро. Профессиональный специалист, который всегда на связи. Полностью доволен сотрудничеством!
Спасибо! Прекрасный заказчик, быстро и грамотно отвечает на вопросы!

Заявки фрилансеров

Kostroma
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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