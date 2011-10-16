Парсинг JSON на php

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок193 просмотра

Необходимо написать скрипт, который скинет все предложения в массив(все переменные(c конвертацией в cp1251) по каждому предложению).

сайт kup-on-at-or.ru (без дефисов) -> все предложения -> показать остальные предложения

PHP
14 лет назад
zyura
43 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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